هل يعود كوشنر من السعودية خالي الوفاض

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود": مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على اتفاقية تعاون علمي وتقني مع الإمارات، كوشنر يزور السعودية وقطر، انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف.

كوشنر يزور السعودية وقطر

يستعد جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيضن زيارة كل من قطر والسعودية على رأس وفد لإجراء محادثات تتعلق بالمنطقة، إن كان من حيث التطبيع والقضية الفلسطينية أو المصالحة بين قطر ودول المقاطعة.

ضيف برنامج "بلا قيود"، المحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري قال:"إن زيارة كوشنر لن تضيف شيئا إلى المشهد الحالي وسيعود خالي الوفاض خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين قطر والسعودية بسبب عدم تقديم الدوحة أي مبادرة للحل..الأمر ذاته ينطبق على مسألة التطبيع فهو مستبعد قبل استئناف مفاوضات فلسطينية إسرائيلية والتوصل إلى اتفاق تاريخي".

جولة جديدة من المفاوضات السورية....هل من تقدم أو مكانك راوح؟

انطلقت جولة جديدة من محادثات السلام السورية للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في جنيف، بعد جولة إلى طهران وموسكو وأنقرة قام بها المبعوث الأممي غير بيدرسون بهدف كسر جليد المفاوضات وإنهاء الحرب والبدء بعملية سياسية.

وخلال حديث مع "بلا قيود" استبعد المحلل السياسي السوري غسان يوسف إحراز أي تقدم في هذه المفاوضات بسبب مساس وفد المعارضة المفاوض والمدعوم تركيا بثوابت الدولة السورية، فيما اعتبر الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو، أن نتائج المفاوضات ماتزال ضبابية بالرغم من جهود بيدرسون في تقريب وجهات النظر مشيرا إلى أنها وبكل الأحوال ستعزز من ثقة الأطراف المشاركة.

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إعداد وتقديم: نغم كباس