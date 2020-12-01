السلطة الفلسطينية تشكي إسرائيل لروسيا والمنظمات الدولية

نناقش في حلقة اليوم من "بلا قيود": كيف ستنعكس خلافات "أوبك" العميقة على أسواق النفط؟ وسط تنديد فلسطيني، إسرائيل تقرر الخصم من رواتب الأسرى؛ زيادة التوتر بين البحرين وقطر على خلفية اعتراض زورقين له في مياه الخليج؛ لبناني يبتكر شريحة بيولوجية تعتبر ثورة في عالم الطب.

أثار قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي خصم 600 مليون شيكل بدل قيمة فاتورة رواتب الأسرى لعام 2019، وتحويل 2.5 مليار شيكل فقط للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب، استياء شعبيا بين الفلسطينيين، ما دفع السلطة الفلسطينية للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتوجه للمنظمات الحقوقية والدولية حسب ما قاله المستشار زيد الأيوبي، الخبير الفلسطيني في الشؤون الدولية، لـ "بلا قيود".

وخلال مداخلة مع برنامجنا أضاف المستشار الأيوبي: "القرار إجراء مخالف للقانون الدولي والاتفاقات الثنائية الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية وإن القيادة الفلسطينية لديها العديد من الخيارات الدبلوماسية والقضائية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي منها التوجه لروسيا والمنظمات الدولية وأيضا محكمة لاهاي الدولية."

خلافات في "أوبك" تهبط بأسعار النفط

بدأت الخلافات بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تطفو على السطح بين مؤيد لتمديد اتفاق خفض الإنتاج ومعارض له ما أدى إلى إرجاء المحادثات حتى يوم الخميس المقبل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وحول هذا الموضوع قال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية، والمستشار الاقتصادي وخبير أسواق النفط، السعودي، د علي بوخمسين:

" إن "أوبك" أرجأت المحادثات لتترك الباب مواربا أمام الدول التي لم تلتزم بخفض الإنتاج، خاصة وأن روسيا والسعودية ترغبان بتمديد الاتفاق لمدة 6 أشهر ريثما تتم السيطرة على "كوفيد 19" بينما تعارضهما دول أخرى."

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إعداد وتقديم: نغم كباس