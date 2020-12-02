السودان يهدد بالتراجع عن التطبيع

نناقش في حلقة "بلا قيود": السودان يُهدد بتجميد التطبيع مع إسرائيل، رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات في لبنان إلى أين سيفضي؟، مقتل 5 أشخاص في عملية دهس بألمانيا، موسكو تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في العالم.

شرطان لا ثالث لهما وضعهما السودان للتطبيع مع إسرائيل، الأول: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والثاني: حصانة من الكونغرس الأمريكي لحمايته من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب في الولايات المتحدة ومنع ضحايا هجمات إرهابية سابقة من السعي للحصول مستقبلا على تعويضات جديدة منه.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السوداني عصام دكين لـ "بلا قيود":

"هذان الشرطان لايمكن التراجع عنهما لأنه لا مستقبل مستقرا للسودان دون تحقيقهما وأي مساس بأحدهما سيعني إلغاء التطبيع مع إسرائيل".

خبير يتوقع زيادة الهجمات الإرهابية قبيل الأعياد في أوروبا

توقع توفيق قويدر، الخبير بالشأن الأوروبي، خلال حديث مع "بلا قيود" زيادة الهجمات الإرهابية في أوروبا بعد عملية الدهس الذي حدثت في ألمانيا وراح ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفل.

قويدر قال لبرنامجنا:

"إن أوروبا تعاني من تكرار هذا النوع من الهجمات كل سنة خاصة في فترة الأعياد عندما تكون الأسواق مكتظة بالمواطنين، بعضها هجمات إرهابية، وبعضها الآخر بتأثير الكحول أو لأمراض عقلية واضطرابات نفسية، وأتوقع هجمات مشابهة لما حدث في ألمانيا ببقية المدن الأوروبية خاصة فرنسا بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وعدم التنسيق فيما بينها إن كان ضمن الدولة الواحدة أو التعاون على مستوى دول الاتحاد الأوروبي مع بعضها".

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إعداد وتقديم: نغم كباس