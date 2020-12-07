هجوم سعودي لاذع على إسرائيل

نناقش في "بلا قيود" لهذا اليوم: الأمير تركي الفيصل آل سعود يشن هجوما على إسرائيل، وزير الإعلام السوداني يتهم الجيش بإقامة علاقات سرية مع إسرائيل، التحالف الدولي يرسل قوافل مساعدات لسوريا الديمقراطية،البرلمان الكويتي بلا نساء.

شن الأمير تركي الفيصل آل سعود، رئيس المخابرات السعودية الأسبق، هجوما لاذعا على إسرائيل، متهما إياها بممارسة "النفاق"، قائلا: الجرح المفتوح لا يمكن علاجه بمسكنات الألم- لا يمكن تسميته باتفاقيات إبراهيم، دون دور للسعودية، داعيا إسرائيل إلى تقبيل اليد العربية الممدودة لتل-أبيب وتوافق على مبادرة السلام العربية."

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي الدكتور شاهر النهاري لـ"بلا قيود":

"إن تصريحات الأمير تركي واقعية ولامست مشاعر كل سعودي بل كل عربي ولو أنها جاءت بشكل غير رسمي".

وبالفعل أثارت تصريحات الأمير السعودي مشاعر العرب إذ سارعوا لنشر تعليقاتهم وتغريداتهم المؤيدة للأمير داخل فلسطين وخارجها.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحامي والمستشار الفلسطيني، زيد الأيوبي:

"إن موقف الأمير تركي الفيصل يعبر عن موقف القيادة السعودية العروبي تجاه القضية الفلسطينية، وإن الشعب الفلسطيني برمته يثمن هذا الموقف ويدعو الإسرائيليين لأخذ العبرة منه و ليتعلموا كيف يبنى السلام الحقيقي".

البرلمان الكويتي بلا نساء

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي غياب المرأة والمجلس السلفي الإخواني، الأمر الذي لم يرق للنائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، وهي الصوت النسائي الوحيد في برلمان 2016 إذ علقت على خسارتها في الانتخابات بقولها "النتائج أثبتت أن الحديث عن دعم المرأة كان بهرجة إعلامية تعد مسخًا".

وحول غياب المرأة عن المجلس قالت الإعلامية والكاتبة الصحافية الكويتية، إقبال الأحمد لـ "بلا قيود":

"إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد حساسة جدا وتتطلب كفاءات بالدرجة الأولى بعيدا عن مرأة أو رجل لأن المرأة في نهاية المطاف تستطيع المساهمة في بناء الأمة حتى من منزلها."

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إعداد وتقديم: نغم كباس