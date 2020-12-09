بعد مقتل زميلهم...أطباء تونس يطالبون باستقالة وزير الصحة

نناقش في "بلا قيود" لهذا اليوم: الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس "كورونا"، واحتجاجات لأطباء تونس، ساعر يهدد نتنياهو بحزب جديد، واتفاقية بين العراق والصين لشراء النفط.

خرجت مسيرات غضب للمطالبة بتحسين ظروف عمل الأطباء في تونس بسبب تردي ظروف العمل في قطاع الصحة خاصة على إثر حادثة وفاة الطبيب الشاب في حادث المصعد بجندوبة.

وبخصوص هذه الاحتجاجات قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان ،جاد الهنشيري، لـ "بلا قيود":

"وفاة زميلنا بسبب الإهمال دفعت جميع الأطباء للخروج إلى الشارع في يوم غضب مطالبين باستقالة وزير الصحة والمدراء المركزيين ومحاسبتهم نتيجة تقصيرهم وسلمنا رئيس الحكومة رسالة فيها جملة من المطالب لتحسين القطاع الصحي في البلاد".

اتفاق بين العراق والصين لشراء النفط

يستعد العراق لتوقيع اتفاق مع شركة صينية مدتها 5 سنوات لبيع النفط حيث تشتري الصين 4 ملايين برميل شهريا أي حوالي 130 ألف برميل يوميا وبطريقة الدفع المسبق.

وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي العراقي صالح الهماشي لـ"بلا قيود":

"في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق تحاول الحكومة إيجاد حلول بمافيها بيع النفط عن طريق الدفع المسبق لكن نسبة المخاطرة عالية جدا بسبب انخفاض أسعار النفط وهذا سيؤدي إلى مشاكل للعراق جراء التزامها باتفاق "أوبك+" ولأنه بذلك سيبيع نفطه بسعر بخس وبهذا مجازفة كبيرة".

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس