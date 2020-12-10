إسرائيل تقضم 4 آلاف دونم من الجولان السوري المحتل

نناقش في هذه الحلقة: إجراءات إسرائيلية تعسفية بحق أهالي الجولان المحتل والحكومة السورية تتوجه للأمم المتحدة، تعاون بين الجيش السوري و"قسد" لصد الاعتداءات التركية، مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في منع عقد صفقة كبرى للأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات، رغم الأدلة...الجنائية الدولية تبرئ بريطانيا من جرائم حرب في العراق.

احتشدت قوات من الجيش الإسرائيلي عند مداخل الأراضي الزراعية في عدة مناطق من الجولان السوري المحتل ومنعت الأهالي من دخولها من أجل إقامة توربينات هوائية ضخمة عليها، إذ تنوي السلطات الإسرائيلية قضم نحو 4 آلاف دونم لتنفيذ مخطط استيطاني جديد حسب ما قال لـ"بلا قيود"الصحافي السوري عطا نجيب فرحات والذي هو من أهالي الجولان المحتل.

ودانت الحكومة السورية الإجراءات الإسرائيلية معتبرة أن بعضها يرقى لمستوى "جرائم حرب". ومطالبة "الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها".

وخلال حديث لـ"بلا قيود" قال عضو مجلس الشعب السوري، عمر الحسن:

"من حق سوريا والشعب السوري رفع دعوة للأمم المتحدة بهدف منع ممارسات الاحتلال بحق شعبنا في الجولان السوري المحتل،ووجهت الحكومة عدة رسائل للأمم المتحدة لكن دون جدوى، وهذا دليل على تقاعس الأمم المتحدة الناجم عن الهيمنة الأمريكية عليها وعلى قراراتها، وقد رأينا كيف أهدى ترامب الاحتلال الإسرائيلي هذه الأراضي دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي".

صفقة أسلحة ضخمة بين الولايات المتحدة والإمارات

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، في منع عقد صفقة لبيع دولة الإمارات العربية المتحدة معدات عسكرية بقيمة 23 مليار دولار. إذ تشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف 35"، وأكثر من 14 ألفقنبلة وذخيرة.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، إيميل أمين لـ "بلا قيود":

"إن من أسباب فشل مجلس الشيوخ بمنع هذه الصفقة هو وجود نسبة كبيرة في المجلس من الجمهوريين المؤيدين لترامب".

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إعداد وتقديم: نغم كباس