اليمن يواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم خلال 2021

نناقش في حلقة "بلا قيود" : أطراف الاتفاق النووي الإيراني يعقدون محادثات لمناقشة مستقبل الاتفاق، وإسرائيل تطمح لتوقيع اتفاقية دفاع صاروخي مشترك مع دول الخليج، والبحرين تدعو دول المقاطعة إلى عدم مصالحة قطر، واليمن الأسوأ على المستوى الإنساني لعام 2021.

أكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن اليمن هي الدولة التي ستعاني من وضع كارثي يعد الأسوأ على الإطلاق في العالم خلال 2021 نتيجة الحرب، والمجاعة، وتفشي الأمراض، وعدم إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للحالات الحرجة.

ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونًا إلى أي شكل من أشكال المساعدة أو الحماية.

واقترح مسؤول البعثة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات والصناعات، الدكتور بسامفرشوخ، خلال برنامج "بلا قيود":

"تشكيل لجنة فورية مختصة بالوضع الإنساني في اليمن تتكون من دول عربية ومنظمات إنسانية وحقوقية وأممية بمافيها السعودية لإنقاذ المدنيين وتحييدهم عن الخلافات السياسية والنزاعات المسلحة خاصة وأن بيانات الأمم المتحدة تظهر أن حوالي 13.5 مليون يمني يواجهون حاليًا انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي".

البحرين تدعو دول المقاطعة لعدم مصالحة قطر

عارضت البحرين حسب ما جاء في بيان أصدره مجلس النواب البحريني، أي مصالحة مع قطر في الوقت الراهن خاصة بعدممارسات دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم.

مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق اسماعيل علق على الموضوع بقوله لـ"بلا قيود":

"لم تبد قطر أي استعداد لتلبية ولا حتى مطلب واحد من دول المقاطعة العربية بما فيها العلاقة مع تركيا والتي تهدد الأمن القومي العربي".

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إعداد وتقديم: نغم كباس