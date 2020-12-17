الأمن والاقتصاد أهم الملفات على طاولة الكاظمي وأردوغان

نبحث في هذه الحلقة من "بلا قيود": مؤتمر صحفي سنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية العراقي في زيارة إلى تركيا، إسرائيل تعرض على حماس صفقة الأسرى مقابل لقاح كورونا، مزاعم إسرائيلية بأن السعودية أزالت من المناهج الدراسية نصوصا تحض على الكراهية تجاه الأديان الأخرى، وإسرائيل، والمثلية الجنسية.

لبى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتوجه إلى أنقرة للقائه حاملا معه ملفات وقضايا ذات اهتمام مشترك.

وعن هذه الملفات يقول المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو لـ"بلا قيود":

"الشراكة الاقتصادية ستكون من أبرز الملفات التي سيبحثها الجانبين خاصة بعد فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على تركيا إضافة إلى الملف الأمني المتعلق بوجود منظمة "بي كا كا" في العراق التي تعتبرها أنقرة إرهابية".

بدوره، اعتبر المحلل السياسي العراقي نجم القصاب أن خرق السيادة العراقية من قبل تركيا إضافة إلى ملف المياه هي من أبرز الملفات التي يجب حلها خلال هذه الزيارة.

الأسرى مقابل لقاح كورونا

نفى المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة "حماس" على عروض إسرائيلية لمبادلة أسراها مقابل لقاح فيروس كورونا.

وقال المدهون لـ "بلا قيود":

"التلميح بهذه الصفقة ينافي كل الأعراف والمبادئ الأخلاقية وحماس ترفضها رغم الأوضاع الصحية الصعبة وانهيار القطاع الصحي نتيجة فيروس كورونا ولا يمكن أن توافق على هكذا أمر لأن قضية الأسرى تمس الوجدان الفلسطيني ولا يمكن اتخاذ أي قرار فيها بهذه البساطة".

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس