واشنطن تفرض عقوبات مشددة على دمشق

نناقش في هذه الحلقة من "بلا قيود": بوتين وعباس يؤكدان ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام؛ الولايات المتحدة تشدد العقوبات على سوريا؛ الجزائر تمتلك أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم.

تشدد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات أحادية الجانب على سوريا بين الفينة والأخرى بذريعة "إجبار النظام السوري على إنهاء الصراع والانتقال للحل السياسي". إذ أعلنت الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي و7 أشخاص و9 كيانات.

لكن هذه العقوبات تستهدف المواطن السوري الفقير قبل الثري حسب ما يوضح ضيف "بلا قيود" المحلل الاقتصادي السوري، بدر الوسوف.

ويقول الوسوف: "لا يمكن فصل الحكومة عن المواطن فيما يتعلق بتأثير هذه العقوبات لأنها تستهدف قطاعات حيوية متعلقة مباشرة بالحاجات المعيشية كالقطاع النفطي والزراعي والصناعي الذي يؤدي إلى شح النقد الأجنبي وبالتالي ضعف القوة الشرائية".

على ماذا اتفق بوتين وعباس؟

كشف السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أطلع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال السفير نوفل: "جرى خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الحديث عن تفعيل دور اللجنة الرباعية لإطلاق مؤتمر سلام دولي خلال النصف الأول من العام المقبل، وكذلك ملف المصالحة الوطنية، كما أن الرئيس بوتين أبدى استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني، وكذلك اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بأسرع وقت ممكن".

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس