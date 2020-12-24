صندوق النقد الدولي يرجىء مساعدة لبنان

نناقش في حلقة اليوم من "بلا قيود": مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة المشتركة في إقليم دارفور؛ والرئاسة الفلسطينية تدعو لتفعيل قرار مجلس الأمن بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية؛ وصندوق النقد الدولي يرفض مساعدة لبنان في الفترة الحالية؛ سوريا تطلق مركز الخدمة الإلكترونية للمواطنين.

أعلن الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية، أن الصندوق لا يستطيع مساعدة لبنان في الوقت الراهن في ظل أزمة تشكيل الحكومة بقيادة سعد الحريري، موضحا أن مفتاح حل الأزمة في لبنان يعتمد على التوافق السياسي ووجود حكومة ذات صلاحية ومساندة برلمانية.

حول هذا التصريح قال المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض لـ"بلا قيود":

"إن هذه التصريحات جاءت لفرض أمر واقع بحكومة انتداب وفق مبادرة ماكرون المرفوضة لبنانيا، وصندوق النقد الدولي لا يستطيع مساعدة لبنان بأكثر من 3 مليارات دولار بينما حاجته تتجاوز الـ30."

دمشق تطلق مركز الخدمة الإلكترونية للمواطن

تفقد الرئيس السوري، بشار الأسد، الخدمات التي يقدمها مركز الخدمة الإلكترونية للمواطنين بهدف تسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية إلكترونيا.

وعلى هامش هذه الزيارة قال الأسد:

"لا نستطيع الحديث عن تحسين الخدمات دون أنظمة مؤتمتة أو ما يعرف بـالحكومة الإلكترونية". وإن هذا الموضوع يصب في صلب الأولويات، وخاصة فيما يتعلق بمواضيع الفساد، العدالة، الهدر، هدر الورق، الاقتصاد في الوقت والمواصلات والنفقات".

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" علق الخبير القانوني، الأستاذ إيهاب طاهر عبيد، على هذه الخطوة بقوله:

"إنها حاجة ضرورية في ظل تفشي جائحة كورونا مايضمن الالتزام بالتباعد الاجتماعي فضلا عن دورها في محاربة الفساد والتجاوزات القانونية لكن من الشروط التي يجب توفرها لضمان نجاح هذا المشروع، وجود خدمة الانترنت بسرعة عالية ولكافة المواطنين وفي جميع أنحاء البلاد إضافة إلى توفر التيار الكهربائي 100%".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس