حقوقي لـ"سبوتنيك": نتنياهو خلف القضبان في 2021

نناقش في هذه الحلقة: معيتيق يقول لـ"سبوتنيك" إن حكومة الوفاق تعمل على إعادة تفعيل الشراكة الروسية، انسحابات جديدة من أحزاب وتشكيل أحزاب أخرى، مصر والسودان تبحثان إعادة تأهيل ميناء "وادي حلفا".

تزداد الانسحابات من الأحزاب المشاركة بالانتخابات في إسرائيل وتشكيل أحزاب أخرى، ما يظهر حالة التشرذم والانقسام الداخلي.

يقول الحقوقي والمستشار الفلسطيني، زيد الأيوبي لـ"بلا قيود":

"إن نتنياهو فقد كل الفرص بالفوز في الانتخابات المقبلة لأن منافسيه أشداء ولن يقبلوا بالوضع الحالي لذلك سيكون نتنياهو خلف القضبان في العام المقبل جراء فساده وسوء تعامله مع عدد من القضايا الداخلية".

مشروع اقتصادي يعزز العلاقات بين مصر والسودان

اتفقت مصر والسودان على إعادة تأهيل ميناء "وادي حلفا" بتكلفة تقدر بخمسة عشر مليون دولار.

وعن أهمية هذه الخطوة قال خبير اقتصادات الطاقة والبيئة، المصري محمد عبد الرؤوف:

"إنها ستؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين الجارين خاصة في ظل ظروف إغلاق الحدود الناجم عن أزمة كورونا".

من جانبه يرى محمد كامل، المحلل السياسي السوداني، إن فائدة إعادة تأهيل الميناء لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل تتعداه للثقافي والاجتماعي والسياحي أيضا".

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس