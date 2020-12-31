مجزرة جديدة بحق الجيش السوري... رسائل "داعش" منها

نناقش في حلقة "بلا قيود": عشرات القتلى والجرحى من الجيش السوري في كمين إرهابي، تركيا تتحدث عن "خارطة طريق" لإحياء العلاقات مع مصر، ولي العهد السعودي يدعو أمير قطر لقمة في الرياض.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور عطية العطية أن 30 جنديا ارتقوا نتيجة استهداف تنظيم داعش الإرهابي لحافلات تابعة للجيش السوري بالقرب من منطقة (كباجب) الواقعة على الطريق الدولي (دير الزور - تدمر).

وحول الرسائل التي أراد "داعش" إيصالها من خلال هذا الاستهداف قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء محمد عباس، لـ "بلا قيود " :"هذا الاستهداف جاء ليوحي بأن تنظيم داعش مازال قادرا على إحداث الاضطراب متى شاء ،وأن سوريا مازالت غير آمنة ومستقرة، وهذا التوقيت بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة جاء للقول بأن الاحتلال الأمريكي وذيله "داعش" لن يسمحوا بأن يكون هناك مكان للفرح والأعياد بين السوريين، كما أنه رسالة من "داعش" لكل مغترب ولاجئ سوري أراد العودة إلى الوطن مفادها أن الوطن غير آمن من أجل إحباط جهود الدولة السورية في إعادتهم."

تركيا تتحدث عن "خارطة طريق" لإحياء العلاقات مع مصر

تصريحات إيجابية خرج بها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن أن بلاده ومصر تسعيان لتحديد "خارطة طريق" بشأن علاقاتهما الثنائية، والتحرك وفق مبدأ "عدم التضارب في المحافل الدولية".

حول هذه التصريحات قال المحلل السياسي المصري إميل أمين لـ "بلا قيود" : "إن هذه التصريحات عبارة عن مناورة سياسية لا أكثر وإن مصر بكل الأحوال تبقي الباب مفتوحا لأي حوار سلام، لكن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا وتهديده للمشير خليفة حفتر وداعميه بالتزامن مع زيارة الوفد المصري لليبيا لا يتوافق أبدا مع تصريحات تشاووش أوغلو ولا يبشر ببوادر حسن نية من قبل أنقرة تجاه القاهرة."

من جانبه قال المخلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو ،لـ" بلا قيود": لا بد من البدء بوضع "خارطة طريق" لأن الخلافات تتعمق في أكثر من ملف ويجب البدء بحلها خاصة مع نية إسرائيل مد خط أنابيب لنقل الغاز عبر البحر المتوسط وبالتالي هي بحاجة موافقة تركيا ولذلك يجب إحداث تقارب تركي - مصري وعدم الإبقاء على الوضع الحالي المتوتر."

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إعداد وتقديم : نغم كباس