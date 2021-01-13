الجيش الأمريكي يحسم موقفه ويقف إلى جانب القانون

نناقش في هذه الحلقة: قادة من الجيش الأمريكي يعلنون أن مهمة الجيش حماية الدستور والقانون، ومجلس النواب يصوت لصالح عزل ترامب؛ إيران تدعو لإنهاء خلافاتها مع دول الخليج؛ جميع الوزراء في الحكومة الكويتية يقدمون الاستقالة بعد خلاف مع مجلس النواب؛ مصر تستأنف الرحلات الجوية مع قطر.

حسم الجيش الأمريكي موقفه من أحداث الشغب الأخيرة التي أدت إلى اقتحام الكونغرس والمتمثل بحماية الدستور والقانون معتبرا أن الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والتجمع لا تعطي أحدا الحق في اللجوء إلى العنف والفتنة والعصيان.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" توقع المحلل السياسي، إميل أمين أن تدخل الولايات المتحدة في فترة اختبار استقرار لم تشهدها منذ ستينيات القرن الماضي، كما رأى الخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور سيد أحمد السيد، أن المؤسسات العميقة في الدولة بما فيها العسكرية لن تسمح لترامب بالتمادي أكثر من ذلك أو إدخال البلاد في دائرة العنف والفوضى خاصة أنه تسبب مع أنصاره في تشويه صورة الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.

خلاف مع مجلس الأمة يطيح بالحكومة الكويتية

قدم الوزراء في الكويت استقالتهم لرئيس المجلس بعد أن تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في الـ5 من يناير/ كانون الثاني الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وبهذا الخصوص قال الباحث والمحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد المكراد، لـ "بلا قيود":

"إن الأزمة جاءت نتيجة عدم التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإنه لحل هذه الخلافات يجب اختيار وزراء جدد بينهم تكنوقراط مستقلين لاينتمون إلى أي أحزاب".

بدوره، توقع الدكتور في القانون العام، محمد الدوسري، خلال مداخلة مع "بلا قيود" أن يجري رئيس الوزراء تغييرا طفيفا على بعض الحقائب الوزارية وأن تتعمق الخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة.

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إعداد وتقديم: نغم كباس