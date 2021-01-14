وسائل التواصل الاجتماعي دون رقيب أو حسيب

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    نناقش مع ضيوفنا في هذه الحلقة: تقرير أممي يدعي أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج أسلحة نووية، ترامب يدعو مناصريه للامتناع عن أعمال العنف والشغب، أردوغان يتهم وسائل التواصل الاجتماعي بالتحريض على العنف والإرهاب.

    تزداد قوة ونفوذ وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات، وعلى الحياة السياسية وتغيير مصير الدبلوماسيين، فها هي حجبت جميع الحسابات لرئيس أقوى دولة في العالم "دونالد ترامب" وشلت قدرته على التواصل المباشر مع الرأي العام العالمي، فيما امتنعت هذه الوسائل عن حجب مواقع محرضة على العنف والإرهاب بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شن هجوما كاسحا على مواقع التواصل الاجتماعي، متهما إياها باعتبار نفسها "فوق القانون".

    وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو لـ "بلا قيود": "إن وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام لم تعد محايدة بل كل منها لديه أسلوبه لجذب واكتساب العقول".

    أما بشأن إمكانية ضبط أو محاكمة وسائل التواصل الاجتماعي قالت أستاذة القانون الدولي، شيرين أسود لـ بلا قيود":" إن خطر وسائل التواصل الاجتماعي يتعاظم مع الوقت وللأسف لا يوجد حتى الآن أي قانون دولي متكامل لضبطها، بسبب صعوبة الأمر لأن الجريمة هنا تحتاج إلى كثير من الإثبات فضلا عن كونها لا تنحصر في بيئة جغرافية محددة".

    اتهام أممي لإيران بمحاولة امتلاك سلاح نووي

    اتهم مفتشو الأمم المتحدة إيران باتخاذ خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل لأسلحة نووية من خلال العمل على خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية.

    حول أسباب اتهام إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي يقول لـ بلا قيود"، رئيس مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الفكرية، السيد فادي السيد: "إنه جاء بعد إبلاغ إيران المفتشين الأمميين عدم رغبتها باستقبالهم أو التعاون معهم بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأيضا للضغط على إيران بسبب مواقفها المناهضة للوجود الأمريكي في المنطقة وشيطنتها في أعين العرب وجعلها فزاعة تستخدمها لابتزازهم".

    كافة الملفات في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

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