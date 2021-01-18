أكاديمي: انشغال الحكومة عن الشعب أشعل الشارع التونسي

نناقش في هذه الحلقة: احتجاجات عنيفة ومواجهات مع الشرطة في تونس؛ محكمة مصرية تقضي بنقل أموال جماعة "الإخوان المسلمين" إلى خزينة الدولة؛ اعتقال نافالني في مطار موسكو والولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عنه؛ سيدة سورية في الثمانينات من عمرها تدرس في الجامعة.

عادت الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى الشارع التونسي وسط منافسة بين الفرقاء السياسيين.

اعتقال ما يزيد عن 240 فردا أغلبهم من المراهقين والصبية ممن اقتحموا محال تجارية كبرى ومركزاأمنيا ومستودعا بلديا وفرعا لبنك وغيرها من الممتلكات الخاصة والعامة، حسب وزارة الداخلية التونسية.

حول أسباب هذه الاحتجاجات يقول الأكاديمي والناشط السياسي التونسي أمير العقربي لـ"بلا قيود":

"الأوضاع المعيشية الصعبة، وزيادة معدلات البطالة بين الشبان، وانشغال الحكومة بالمنافسة السياسية، فضلا عن عدم الإكتراث من قبلها بمايحدث بالشارع، كل هذا أدى إلى احتقان شعبي كبير".

مصر... مصادرة أموال قياديين في جماعة الإخوان المسلمين"

قضت محكمة مصرية بنقل أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة كإرهابية في البلاد، إلى خزينة الدولة بمن فيهم ورثة رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر.

وحول هذا الموضوع قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية، محمد صادق اسماعيل، لـ"بلا قيود":

"إن هذا القرار جاء بعد المصالحة الخليجية التي تمت في العلا مع دولة قطر مايسهل إمكانية تسليم الدوحة للقاهرة عدد من قياديي الجماعة، إضافة إلى وضع الولايات المتحدة "حسم" على قائمة الإرهاب".

كافة المفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس