بوادر مصالحة فلسطينية قبيل الانتخابات

نناقش في هذه الحلقة: مطالبات لبايدن بمحاكمة ترامب لحمايته ولي العهد السعودي، وحوار فلسطيني شامل في القاهرة مطلع الشهر المقبل، والجيش الجزائري يجري مناورات عسكرية جوية وبرية كبرى عند الحدود مع الصحراء الغربية والمغرب.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن حوار وطني فلسطيني سيجرى في العاصمة المصرية القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

المحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، قال لـ"بلا قيود":

"إن هذا اللقاء هو اجتماع فصائلي دون أن تكون السلطة الفلسطينية طرفا فيه وسيركز على جزئية الانتخابات وعلى قوائم فصائلية مشتركة وفيه بوادر للنجاح أكثر من الفشل".

إسرائيل تسعى لعرقلة المصالحة وأيضا الانتخابات، لهذا دعت السلطة الفلسطينية إسرائيل للسماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس، كما طلبت من دول الاتحاد الأوروبي تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس.

وحول الموقف الإسرائيلي يقول لـ "بلا قيود" أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة القدس المفتوحة، أسعد العويوي: "لامانع لإسرائيل بمشاركة المقدسيين شرط أن تتم الانتخابات في ضواحي القدس".

الجيش الجزائري يجري مناورات على الحدود مع المغرب

أجرى الجيش الجزائري مناورات عسكرية جوية وبرية كبرى في ولاية تندوف في جنوب البلاد عند الحدود مع الصحراء الغربية والمغرب.

حول هذه المناورات يقول الكاتب والمحلل السياسي وعضو حزب جبهة التحرير الوطني، وليد بن قرون،لـ "بلا قيود":

"إن هذه المناورات وجهت رسالة لأعداء الجزائر بأن الجيش على قدر كاف من الجهوزية للدفاع عن البلاد ضد أي تهديد محتملة وخاصة في المناطق الحدودية".

بدوره، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، محمد بودن، أن هذه المناورات اعتيادية ولا علاقة لها سيادية المغرب على الصحراء الغربية لأن هذا الأمر مصيري ومحسوم بالنسبة للمملكة.

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إعداد وتقديم: نغم كباس