خبير: الملف السوري في قلب التفاهمات بين موسكو وواشنطن

نناقش في هذه الحلقة: تفجيران إرهابيان يوديان بحياة العشرات وسط بغداد، روسيا تعلن استعدادها للتعاون مع بايدن بشأن سوريا، لبنان أزمة كورونا تطيح بالقطاع الصحي، 60 موقعا أثريا تدمروا بالكامل جراء الحرب في اليمن.

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، خلال لقاء مع "سبوتنيك" استعداد بلاده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة في الملف السوري كتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وإزالة الألغام، والمساعدة في عودة اللاجئين والمشردين داخليا، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي إميل أمين لـ" بلا قيود":

"يمكن اعتبار هذه التصريحات كجس نبض الإدارة الأمريكية. السياسات الأمريكية تجاه روسيا لا تتغير كثيرا بتغير الإدارة هناك خط شبه ثابت، لكن بايدن يحاول إيجاد تفاهمات مع موسكو في عدة ملفات والشأن السوري سيكون في قلب هذه التفاهمات".

عشرات الضحايا بتفجيرين إرهابيين في بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نازك محمد، أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 15 وإصابة 20 آخرين في حصيلة أولية فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.

وأضافت المراسلة أن المنطقة الخضراء في وسط بغداد، شهدت انتشارا أمنيا مكثفا، كما تم غلق البوابات الرئيسية إليها على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف أبرز الأسواق الشعبية والمكتظة بالمواطنين.

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إعداد وتقديم: نغم كباس