"ستارت3".. خطوة الألف ميل في تطبيع علاقات واشنطن وموسكو.. السعودية تدرس إصدار نظام الأحوال الشخصية

نناقش في هذه الحلقة: واشنطن تمدد معاهدة "ستارت 3" بشروط موسكو، السعودية تعمل على إصدار نظام الأحوال الشخصية الجديد.

الخطوة الأولى الإيجابية من الإدارة الأمريكية تجاه موسكو بدأت بتمديد معاهدة "ستارت 3" وفقا للشروط الروسية.

جاء ذلك بعد اتصال بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، أكد خلاله استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي، وأمن المعلومات، وكذلك أهمية تطبيع العلاقات لمافيه من مصلحة مشتركة للبلدين.

حول هذا الموضوع، قال رئيس مركز "العربي" للدراسات السياسية، محمد صادق اسماعيل، لـ "بلا قيود":

"إن هذه الخطوة هامة للعالم ككل وربما تكون الخطوة الأولى على طريق تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن".

السعودية... نظام جديد للأحوال الشخصية

تعتزم السعودية إصدار نظام الأحوال الشخصية (وهو قانون ينظم الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة في المملكة) بما يتوافق مع التطور في هذا المجال لكن دون المساس بجوهر التشريعات المنصوص عليها في القرآن الكريم.

حول هذا الموضوع يقول القانوني المختص بالأحوال الشخصية، إيهاب طاهر عبيد، لـ "بلا قيود":

"إن هذه الخطوة تشكل نقلة جديدة في المملكة حيث سيتم تقنين الأحكام الخاصة بالأسرة من زواج وطلاق وكل ما يتفرع عنهما في نظام قانوني واحد، سيشمل أيضا مواضيع النسب والوصاية والولاية والوصية والميراث وغيرها، وسيسهم في تحديد حقوق وواجبات أعضاء الأسرة بشكل واضح".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس