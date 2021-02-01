أطفال في احتجاجات لبنان واليونيسيف تندد

نناقش في هذه الحلقة: بمشاركة الأطفال... مظاهرات في طرابلس اللبنانية، إسرائيل تهدد إيران بمواجهة عسكرية، وفد من المجلس الانتقالي اليمني في زيارة رسمية لموسكو، المرأة الليبية تتطلع للفوز برئاسة الحكومة.

قال مدير مكتب "روسيا سيغودنيا" في لبنان، ميخائيل علاء الدين، لـ "بلا قيود":

"إن المظاهرات وأعمال الشغب مستمرة في طرابلس منذ حوالي الأسبوع، كما خرجت مظاهرات سلمية في بعض المدن اللبنانية الأخرى، لكن يوم الخميس الماضي شهد تصعيدا خطيرا إذ أحرق المحتجون مبنى بلدية طرابلس، ومن المثير للاهتمام وجود عدد كبير من الإصابات بين الأطفال".

ودانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أحداث العنف التي تسببت في إصابة عشرات الأطفال في مدينة طرابلس شمالي البلاد معتبرة وجود إصابات في صفوف الأطفال أمرا غير مقبول.

وعن هذا الموضوع قال مراسل "سبوتنيك" في طرابلس، عبد القادر الباي، "إنه شاهد بعض الشبان دون الـ 18 من العمر بين المحتجين أثناء تغطيته للمظاهرات".

الانتقالي اليمني في موسكو

يزور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني موسكو على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة وجهت إليه من الحكومة الروسية.

وحول هذه الزيارة يقول المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي لـ "بلا قيود":

"تثير الزيارة في هذا التوقيت الكثير من التساؤلات لأن المجلس الانتقالي اتفق مع الشرعية على تنفيذ اتفاق الرياض وتقاسم السلطة، وموسكو موقفها واضح كعضو في مجلس الأمن الدولي تساند الشرعية ووحدة اليمن".

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إعداد وتقديم: نغم كباس