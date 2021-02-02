الولايات المتحدة تعيد النظر بعلاقتها مع السعودية

نناقش في هذه الحلقة: وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن سياسة جديدة تجاه السعودية وإيران وروسيا؛ أردوغان يدعو لصياغة دستور جديد للبلاد؛ فيسبوك يشكل لجنة حكماء لملاحقة الأخبار الكاذبة والفيديوهات المزيفة.

كشف وزير الخارجية الأمريكي، ​أنتوني بلينكين،​ أن إدارة بايدن ستعيد النظر بعلاقة بلاده مع السعودية بما يتوافق مع المصالح والمبادئ الأمريكية، كما ستحاول إيجاد حلول بشأن الملف النووي الإيراني لكن قد تفرض عقوبات ضد روسيا وكوريا الشمالية.

وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد السيد أحمد لـ "بلا قيود":

"هذه التصريحات تؤكد أن إدارة بايدن لن تسير في سياستها الخارجية على خطا إدارة ترامب، وأستبعد فرض أي عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية."

تتجه دول كثيرة لمحاولة ضبط ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وكشف النفاق ومحاسبة المسؤولين عن نشر الأكاذيب أو التحريض على العنف.

تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية

"فيسبوك" مثلا شكل "مجلس حكماء" يهدف إلى مراقبة المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية السورية أيضا اعتقلت عددا من الأشخاص بينهم صحافيين لنشر الأنباء الكاذبة والإشاعات والتعامل مع صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة.

أيضا في روسيا دخل قانون مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة وغير القانونية على شبكات التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ بحيث يطبق على الشبكات الاجتماعية التي يزيد عدد مستخدميها عن 500 ألف مستخدم يوميا، ويُلزم أصحاب الشبكات الاجتماعية بحذف، بناءً على طلب المستخدمين، المعلومات التي يخضع نشرها للمسؤولية الجنائية أو الإدارية.

حول هذا الموضوع يقول الدكتورفي القانون الدولي، بسام حنا، لـ"بلا قيود":

"المادة 286 من قانون العقوبات، يستحق عقوبة السجن من نقل أنباء يعلم أنها كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وهذا القانون لايطبق فقط في سوريا بل في معظم دول العالم."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس