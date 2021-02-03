محاولات لاحتواء تظاهرات طلابية في إسطنبول

نناقش في هذه الحلقة: مظاهرات طلابية في تركيا، والولايات المتحدة تستأنف المساعدات للفلسطينيين، ورفض شعبي وبرلماني لتعديلات على قانون العمل الأردني، وسلطنة عمان تتجه لتوطين آلاف الوظائف، وصول مسبار "الأمل" الإماراتي إلى المريخ.

ونبدأ من الشأن التركي والمظاهرات الطلابية المستمرة منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد الموالين لحزبه عميدا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) المرموقة في المدينة، والتي واجهتها الشرطة التركية، بإطلاق الغاز المسيل للدموع ومطاردة المحتجين.

تظاهرات أمام جامعة "بوغازيتشي" تضامناً مع الطلاب داخل الحرم الجامعي، الذين يحتجون على رئيس الجامعة الجديد واعتقال طالبين في اسطنبول، تركيا، 2 فبراير 2021 © REUTERS / Umit Bektas

تظاهرات أمام جامعة "بوغازيتشي" تضامناً مع الطلاب داخل الحرم الجامعي، الذين يحتجون على رئيس الجامعة الجديد واعتقال طالبين في اسطنبول، تركيا، 1 فبراير 2021 © REUTERS / Umit Bektas

تظاهرات أمام جامعة "بوغازيتشي" تضامناً مع الطلاب داخل الحرم الجامعي، الذين يحتجون على رئيس الجامعة الجديد واعتقال طالبين في اسطنبول، تركيا، 1 فبراير 2021 © REUTERS / Stringer

تظاهرات أمام جامعة "بوغازيتشي" تضامناً مع الطلاب داخل الحرم الجامعي، الذين يحتجون على رئيس الجامعة الجديد واعتقال طالبين في اسطنبول، تركيا، 1 فبراير 2021 © AFP 2020 / Bulent Kilic 1 / 4 © REUTERS / Umit Bektas تظاهرات أمام جامعة "بوغازيتشي" تضامناً مع الطلاب داخل الحرم الجامعي، الذين يحتجون على رئيس الجامعة الجديد واعتقال طالبين في اسطنبول، تركيا، 2 فبراير 2021

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو:

" الحكومة التركية تحاول حل هذه المشكلة وحصرها في الجامعة وعدم تمددها إلى مدن أخرى وهي تقول إن التظاهرات تتجاوز الخطوط ا لحمراء والخروج في ساعات حظر التجوال، إضافة إلى اتهام بعض الجهات بإثارة هذه التظاهرات لتعكير الأجواء".

الولايات المتحدة تدعم الفلسطينيين بمساعدات إنسانية ومالية

وإلى فلسطين التي قررت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدات لها من جديد بعد انقطاعها لفترة طويلة بسبب سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحول هذا الموضوع قال القيادي في حركة فتح، المستشار زيد الأيوبي لـ"بلا قيود":

"الشعب الفلسطيني منفتح على الحوار مع أي دولة في العالم، وسنحافظ على علاقة طيبة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لاسيما بعد صدور رسائل وإشارات من إدارة بايدن إيجابية جدا، منها التأكيد على حل الدولتين وعودة البعثة الدبلوماسية إلى واشنطن."

التفاصيل كافة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس