خبير: بعد التغيير في واشنطن عمان تبحث مع موسكو حل الأزمة السورية

نناقش في حلقة اليوم: لافروف يبحث مع نظيره الأردني قضايا المنطقة، العراق يؤكد أن التعاون مع إيران من الأولويات الرئيسية لسياسته الخارجية، حزب أوكراني معارض يبدأ إجراءات لعزل الرئيس، منظمة الصحة العالمية ستزود سوريا بلقاح "كورونا".

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في موسكو، قضايا المنطقة وأبرزها الأزمة السورية، والأوضاع في اليمن، وليبيا، وفلسطين، والخليج.

المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة قال لـ "بلا قيود":

"هذه الزيارة حراك دبلوماسي روتيني، لأن الأردن اعتاد على إطلاع الجانب الروسي على قضايا الإقليم خاصة الأزمة السورية ووجود قوات روسية على حدوده، التغير في واشنطن سبب هذا التحرك لإيجاد حل سياسي في سوريا وطرح رؤية قابلة للتطبيق".

حزب معارض يهدد بعزل الرئيس الأوكراني

هدد حزب معرض أوكراني باتخاذ إجراءات لعزل الرئيس فلاديمير زيلينسكي بعد قرار إغلاق عدد من القنوات التلفزيونية المحلية.

وحول هذا الموضوع قال لـ"سبوتنيك" المحلل السياسي الأوكراني فلاديمير أولينك:

"القرار غير القضائي بإغلاق القنوات التلفزيونية يعتبر غير دستوري، نحتاج إلى قرار قضائي يبرر هذا الإغلاق ويشير إلى نوعية الانتهاك، هم يشيرون إلى قانون العقوبات، ولكن ممنوع فرض عقوبات على مواطني أوكرانيا، هذا يعتبر خروجا عن القانون. إن مثل هكذا قرار ديكتاتوري، لم يكن ليتم من دون موافقة مسبقة من قبل الولايات المتحدة لهذا السبب واشنطن صامتة والغرب صامت. هذا القرار تم الاتفاق عليه مع الأمريكيين، أتوقع تفاقم في دونباس التي يجري فيها الآن إطلاق للنار بشكل مباشر بالطبع سيتفاقم الوضع هناك لصرف الانتباه عن هذه المشكلة".

من جانبه، قال عضو مجلس العلاقات بين الأعراق بالرئاسة الروسية، بوغدان بزبالكو:

"زيلينسكي أغلق القنوات التليفزيونية بسبب كثرة الانتقادات والتركيز على زيادة التعريفة وبشكل عام على خيبة التوقعات والآمال التي ارتبطت به، أنا لا أؤمن بعزله لأن غالبية أعضاء البرلمان من مؤيديه، بالإضافة إلى حقيقة أن أوكرانيا دولة لا تتمتع بالذاتية بل تخضع لسيطرة كاملة من الخارج، بالنسبة للسكان فعلى الرغم من فقدانهم الثقة في زيلينسكي، إلا أنهم دخلوا في مرحلة اللامبالاة".

التفاصيل بالتسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس