حماس بين تركيا وإسرائيل

نناقش في هذه الحلقة: مصالحة إسرائيلية تركية كيف ستنعكس على "حماس"؟ تحرك فرنسي لتشكيل الحكومة اللبنانية خلال شهر، والسودان يشكل حكومته الجديدة.

شهدت العلاقات التركية- الإسرائيلية تحسنا بعد توتر دام حوالي 10 سنوات، لكن نغصّ هذا التحسن شروط إسرائيل بقطع العلاقة مع حركة "حماس" وإغلاق مكاتبها في تركيا، الأمر الذي أغضب كبار المسؤولين الأتراك.

المحلل السياسي المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون قال لـ "بلا قيود":

"حماس باتت أكبر من أن تكون "كبش فداء" في أي علاقة دولية، وعلاقة حماس بتركيا عميقة قادرة على التكيف مع المتغيرات وموازنة العلاقة بين تركيا ومصالح الحركة، كما أنها عززت علاقتها مع الدول الكبرى كروسيا."

فرنسا تسعى لتشكيل الحكومة اللبنانية خلال شهر

بدأت فرنسا تحمل على عاتقها تحركا جديا للوصول إلى خاتمة ايجابية في قضية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، وخلال شهر فقط.

الصحافية الباحثة في العلاقات الدولية، اللبنانية، أورنيلا سكر، قالت لـ"بلا قيود":

"لا يمكن تشكيل الحكومة في هذه الفترة الوجيزة لأن الخلافات عميقة في الداخل اللبناني فضلا عن شروط صندوق النقد الدولي، لكن هناك متغيرات إيجابية في المنطقة وفقا لخطاب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ربما رفع العقوبات، وحلول في اليمن وسوريا، والحوار مع إيران، كما أن مصر الآن ستقود مبادرة عربية لحل الأزمة اللبنانية."

يمكنكم الاستماع لتفاصيل الحوار في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس