"لامستحيل"... شعار الإمارات للوصول إلى المريخ

نناقش في هذه الحلقة: الإمارات تنجح بالوصول إلى المريخ، ومشاورات برلمانية لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، ومجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بايدن بالضغط على تركيا في ملف حقوق الإنسان، وشاب من قطاع غزة يفتتح أول مركز للأطراف الصناعية من مواد محلية الصنع.

حدث تاريخي وإنجاز علمي حققته الإمارات العربية المتحدة بدخول "مسبار الأمل" إلى مدار المريخ، ما سيتيح لها تطوير أبحاثها العلمية بما يعود بالفائدة على الشباب الطموح.

وللتعليق على هذا الموضوع سررنا في "بلا قيود" باستضافة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية، محمد أحمد الجابر والذي قال:

"نتطلع دائما لنكون في مصاف الدول وشعارنا هو "لامستحيل"، وهذا المشروع يرسخ دور الإمارات كشريك عالمي في إنتاج المعرفة والاستثمار في المستقبل."

مطالب أمريكية بزيادة الضغط على تركيا

دعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد من أجل حماية حقوق الإنسان فيها، متهمة الرئيس التركي بـ"تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة، وسجن الصحفيين، وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين".

حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو لـ "بلا قيود":

"هذا أحد الملفات الشائكة بين البلدين، ومن الواضح أن إدارة بايدن تختلف عن سابقتها، وستزيد من ضغطها في الفترة المقبلة، وتركيا تدرك ذلك جيدا فاتخذت خطوات استباقية تمثلت بإطلاق الرئيس التركي عددا من الخطوات الإصلاحية."

إعداد وتقديم: نغم كباس

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.