مباحثات أمريكية سعودية لحل في اليمن

نناقش في "بلا قيود" لهذا اليوم: وساطة قطرية بين الولايات المتحدة وإيران، واشنطن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجمات على السعودية، والصدر يرفض التطبيع ويدعو لخروج القوات الأمريكية من العراق، وهجوم صاروخي على قاعدة حميميم، وشباب سوريون يحولون ركام الحرب إلى فن.

أدانت واشنطن الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية على مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذا الهجوم.

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري لـ "بلا قيود":

"يصعب علينا أن نحكم وبايدن مازال في بداية حكمه، وجدنا في البداية أنه يسحب تصنيف الحوثيين كإرهابيين وتفهمنا أن ذلك جاء بأنه يريد اعتماد الحوار في الحل، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة بشأن وقوف بلاده إلى جانب المملكة ضد الهجمات التي تستهدفها، شيء مبشر ونعتقد أن الحل قادم."

محاولات قطرية لردء الصدع بين طهران وواشنطن

تحاول قطر تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكذلك إطلاق حوار إقليمي لمصالحة محتملة مع طهران والدول الخليجية.

حول هذا الموضوع قال مدير "المركز العربي" للدراسات الإيرانية في طهران، محمد صالح صدقيان لـ "بلا قيود":

"إيران لا ترفض أي وساطة تبدي استعدادها لإقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي، وأعتقد أن الوساطة حاليا لا تخدم الجانبين، وإيران لديها استحقاق في الـ 20 من الشهر الجاري وهو إيقاف التعامل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي."

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس