قطر تعزز علاقتها بحلف "الناتو"

نناقش في "بلا قيود": قطر تفتتح مكتبا عسكريا في مقر "الناتو، تفاهمات بين "قسد" والحكومة السورية وروسيا تحذر من استفزازات ستقوم بها الخوذ البيضاء، السعودية تحدد الضمان الاجتماعي لبعض الفئات فقط.

تسعى قطر لتعزيز علاقتها بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خلال فتح مكاتب للبعثة القطرية وممثليتها العسكرية، داخل مقر قيادة الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي القطري، الشيخ جاسم بن ناصر آل ثاني، لـ بلا قيود": "إن قطر تسعى لتعزيز علاقتها مع دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يضمن أمنها وأمن واستقرار المنطقة".

تقارب بين "قسد" والحكومة السورية

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن تفاهمات ربما سترى النور قريبا بعد مفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية فيما يخص المعتقلين العسكريين والقمح والنفط.

وحول هذا الموضوع قال الأمين العام لحزب الشعب الشيخ، نواف طراد الملحم لـ"بلا قيود":" منذ حوالي الـ4 أشهر ونحن نجري حوارات مع القيادة المركزية في الإدارة الذاتية ومجلس قوات سوريا الديمقراطية لتقريب وجهات النظر مع الحكومة السورية، هناك توافق على الخطوط العريضة ولا يوجد أي خلاف عميق بين الطرفين، وهنالك نية شبه صادقة لإيجاد الحلول، وهم أكدوا لنا بأنه لا يأتمرون بأمر الأمريكي ولا علاقة للمفاوضات بأي تصريح صادر عن الإدارة الأمريكية الجديدة."

من جهة أخرى، أعلن الأدميرال فياتشيسلاف سيتنيك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن الخوذ البيضاء تستعد لاستفزاز ضد الحكومة السورية في محافظة إدلب.

وحول هذا الموضوع قال الباحث بالشؤون السياسية، حسام طالب لـ"بلا قيود" :"هذه الاستفزازات تهدف إلى وقف أي عمل عسكري يستعد له الجيش ضد "جبهة النصرة" الإرهابية، لضمان استمرار الحرب ومعاناة السوريين، واستمرار دعم الجماعات المتطرفة، لذلك نرى الغرب الداعم للخوذ البيضاء لايأخذ كل الأدلة والإثباتات التي يقدمها الجانب الروسي على محمل الجد."

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إعداد وتقديم: نغم كباس