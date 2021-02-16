خبير: هجوم أربيل اختبار لإدارة بايدن

نناقش في هذه الحلقة: هجوم صاروخي على أربيل، روسيا تستضيف جولة جديدة من مباحثات "أستانا"، الفصائل الفلسطينية توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بوتين يبحث مع بن سلمان الوضع في الخليج.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نازك محمد، أن مدينة أربيل تعرضت لهجوم صاروخي من مجموعة تطلق على نفسها "سرايا أولياء الدم" ما أدى إلى قتلى وجرحى، فيما وجدت قوات الأمن سيارة من نوع "كيا" محملة بالصواريخ في المنطقة.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، كفاح محمود لـ "بلا قيود": "هذا الهجوم يأتي في سياق الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها العراق من عصابات خارجة عن القانون، وربما أرادت ان توصل رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة لاختبار رد فعلها ومعرفة مدى اهتمامها بإقليم كردستان."

واشنطن ترفض دعوة موسكو للمشاركة في مباحثات "أستانا"

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، أن إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفضت دعوة بلاده لها للمشاركة في مباحثات صيغة "أستانا" اتي تجري حاليا في سوتشي.

وبخصوص هذا الرفض قال المحلل السياسي الروسي، فاليري كوروفين: "إن الرفض جاء بسبب عدم وجود رغبة جدية لدى واشنطن بالبدء بتسوية حقيقية لحل الأزمة السورية، وهي لم تبدأ الحرب ضد سوريا كي تنهيها الآن، هذا الصراع غزو أمريكي للمنطقة وإنشاء شبكات إرهابية للتحكم والسيطرة على سوريا من الخارج لتحقيق مصالحها الخاصة".

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إعداد وتقديم: نغم كباس