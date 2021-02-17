خبيرة: علاقات موسكو وواشنطن ستواجه فترة عصيبة

نناقش في "بلا قيود": وزير الخارجية الأمريكية يعلن رغبة بلاده بالتعاون مع روسيا في المجالات التي تحقق الاستقرار الاستراتيجي، الجزائر تحيى الذكرى الثانية للحراك الشعبي، رئيس البرلمان الكويتي يهاجم التعليم الإلكتروني، تنظيم "رالي دبي" باعتماد الطاقة الشمسية.

وزير الخارجية الأمريكية يعلن رغبة بلاده بالتعاون مع روسيا في المجالات التي تحقق الاستقرار الاستراتيجي

تواصل الولايات المتحدة إرسال إشارات إلى روسيا عبر تصريحات مسؤوليها كان آخرها قول وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن بلاده ستعزز الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا رغم الخلافات، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده مستعدة للتدقيق المتعمق في العلاقات مع واشنطن على أن يدركوا أنه لن يكون من الممكن إجراء محادثة مع روسيا من موقع قوة.

وحول هذا الموضوع قالت المحللة السياسية الروسية، آنا أرياموفا، في حديث لـ سبوتنيك": "هذا الموقف غير واضح ،على الاغلب يدور الحديث حول المعايير المزدوجة في السياسة الأمريكية الكلاسيكية، فإذا كان هناك شيء مفيد لأمريكا، يهرعون إليه، وإذا كان غير مجدي فتراهم كما يقول المثل الشعبي (يلبسون أحذيتهم في الهواء) أي يقلبون أقوالهم رأسا على عقب وبشكل مفاجىء، وهذا ما ينطبق على تصريحات السيد بلينكن الذي هو يعتبر من فريق باراك أوباما وهيلاري كلينتون، لذلك أنا هنا أتفق مع رأي العديد من زملائي ، بأن علاقاتِنا الثنائية ستواجه فترة عصيبة جدا".

الجزائر تحيي ذكرى الحراك الشعبي

تجمع آلاف الجزائريين لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من السلطة، داعين لاستمرار المسيرات الحراك المتوقفة منذ سنة بسبب جائحة كورونا، للمطالبة بـ"دولة مدنية" و"استقلالية القضاء" و"حرية التعبير والصحافة" والإفراج عن معتقلي الرأي.

حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي، عضو حزب جبهة التحرير الوطني، الجزائري وليد بن قرون لـ بلا قيود": "الجزائريون حققوا جلّ مطالبهم لكن تبقى التزامات الحكومة في تلبية حاجيات المواطن، ولكن هناك خلط في المفاهيم بين الحراك وبين مطالب إسقاط النظام الحالي وبالتالي إسقاط أركان الدولة وهذا ينفذ أجندات خارجية خطيرة".

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إعداد وتقديم: نغم كباس