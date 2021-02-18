المقت لـ"سبوتنيك": ما يجري في سجون الاحتلال جرائم ضد الإنسانية

نناقش في هذه الحلقة: تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل، الناتو يعزز وجوده في العراق، الملك السعودي يوعز بدعم السودان.

تحررت نهال المقت، الأسيرة السورية، ابنة الجولان السوري المحتل، من المعتقلات الإسرائيلية بعد وساطة روسية حققت صفقة تبادل أسرى بين دمشق وتل أبيب.

نهال المقت قالت في حديث لـ "سبوتنيك": "أهدي هذا الانتصار لسيادة الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين، اعتقالي تم عام 2017 بسبب كلمة حق قلتها دفاعا عن شقيقي صدقي المقت أثناء صدور الحكم باعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومارس الاحتلال الضغط النفسي والجسدي ومنعني من رؤية نور الشمس، كما منعني من الجلوس نهائيا، كنت أقضي طوال النهار واقفة، والذي يمارس في سجون الاحتلال بحق الأسرى جرائم ضد الإنسانية، لذلك أتمنى من قيادتنا والرئيس بوتين التفاوض لتحرير الأسرى من المرضى والأمهات."

الناتو يعزز وجوده في العراق

العراق على موعد مع مهام جديدة لحلف شمال الأطلسي"الناتو" على أراضيه حيث سيزيد عدد عناصره إلى 5000 بدلا من 500، حسب تصريحات الحلف.

عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف لـ "بلا قيود": "التحالف الدولي كان يحظى بدور كبير في التدريب والتسليح والتطوير و"الناتو" كان أقل، الآن الوضع اختلف وانتقلت مهمة الناتو إلى التدريب والتجهيز والتسليح وتبادل المعلومات ورفع مستوى المهارة القتالية للقوات العراقية".

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إعداد وتقديم: نغم كباس