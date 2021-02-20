واشنطن تضغط على الرياض وتنكأ جرح خاشقجي

نناقش في هذه الحلقة: اعتصام لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الرئيس الأمريكي يزيد الضغط على السعودية في قضية مقتل خاشقجي، بوساطة روسية نقل القمح من الحسكة إلى الداخل السوري، الثلوج تغطي معظم الدول العربية.

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن السعودية وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستواجه ضغوطا من إدارة بايدن بخصوص مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

الخبير بالشأن الأمريكي، محمد السيد أحمد، قال لـ "بلا قيود":

"إن هذا القرار ليس إلا أسلوب ابتزازي جديد تمارسه الولايات المتحدة ضد المملكة، ولا يحق للولايات المتحدة أن تتدخل لتحاسب بن سلمان أو تمارس هذا النوع من الضغط ولكنها أرادت تغيير أسلوب ترامب من الحماية مقابل المال إلى التهديد مقابل المال".

اعتصام في بيروت بعد إعفاء القاضي صوان

أفاد مراسل "سبوتنيك" في بيروت أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل احتجاجاً على تنحية القاضي فادي صوان.

وقال رامز حطيط المتحدث باسم أهالي الضحايا في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تعرضنا أمس لتفجير للتحقيق وتفجير للعدالة، وتفجير للحقيقة والحق في لبنان".

وحول هذا الموضوع قال فادي الديري، رئيس حزب "المشرق" اللبناني لـ "بلا قيود":

من الطبيعي خروج الأهالي في اعتصامات ومن حقهم معرفة من المسؤول عن قتل أبنائهم وتدمير منازله خاصة وأن إعفاء القاضي فادي صوان جاء حسب رأيي بسبب توصله إلى تفاصيل ما في التحقيق لا ترغب بعض الجهات بكشفها".

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس