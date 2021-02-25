خبير: "خاشقجي" لن يفسد للود قضية

نناقش في هذه الحلقة: بايدن يطلع على حيثيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، محكمة ألمانية تقاضي عسكريا سوريا، البرلمان الأردني يطالب بحجب المواقع الإباحية.

تعتزم الولايات المتحدة رفع السرية عن تقرير استخباراتي متعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسب ما أعلن الرئيس جو بايدن.

صوّت بعد إعداد إدارة بايدن تقريرا خاصا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، هل يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات السعودية الأمريكية؟ نعم 41.1% (165)

لا 58.9% (236) صوتوا: 401 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي

"قرار الرئيس بايدن يأتي لنقد كل قرارات سلفه دونالد ترامب، وحرصه على هدم قراراته، ولاننسى أن العلاقات الأمريكية-السعودية راسخة واستراتيجية ولايمكن أن تتأثر بهذا الملف ولن يكون محور خلاف بين البلدين."

ألمانيا تسجن عسكريا سوريا

حول هذا الموضوع قال مدير مركز "العربي" للدراسات السياسية، محمد صادق اسماعيل لـ "بلا قيود":

في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة ألمانية بغربي البلاد، حكما بالسجن بحق عسكري سابق في الاستخبارات السورية بدعوى تورطه في مزاعم انتهاكات وقعت ضد محتجين عام 2011.

الكاتب الصحفي السوري، علي مخلوف علق على هذا الموضوع بقوله لـ "بلا قيود":

"هذا العسكري المنشق هو ضحية لعبة استخبارات غربية فبعد استخدام تصريحاته للضغط على الحكومة السورية، انتهى دوره فعمدوا للتخلص منه بهذه الطريقة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس