نتنياهو يهدد إيران بتصعيد عسكري قد يشعل المنطقة

نناقش في هذه الحلقة: نتنياهو يتوعد طهران في كل المنطقة وليس في سوريا فقط، ومعارضون يقتحمون المبنى الحكومي وسط العاصمة الأرمينية، الراعي يطلق مبادرة "حياد لبنان"، وما موقف العراق من السجال التركي الإيراني؟

في كل مرة تعاود فيها إسرائيل استهداف الأراضي السورية تكون الذريعة ضرب القوات الإيرانية، لكن هذه المرة يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الاستهداف سيمتد إلى كل دول المنطقة ردا على هجوم إيراني على سفينة إسرائيلية قرب سواحل سلطنة عمان، حسب زعمه.

حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد لـ "بلا قيود":

"هذه ذرائع غير مقنعة لتبرير الاعتداء المستمر على الأراضي السورية، وربما يذهب نتنياهو إلى مزيد من التصعيد العسكري لاستثماره كمكسب سياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهذا سيشعل المنطقة، أو يمارس الضغط لمنع عودة الولايات المتحدة إلى المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني."

الراعي يطرح مبادرة "حياد لبنان"

تفاوت ردود أفعال الشارع اللبناني بين مؤيد ومعارض لمبادرة "حياد لبنان" التي طرحها البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" هناك عبد القادر الباي.

وعلق رئيس حزب "المشرق" اللبناني، فادي الديري على هذه المبادرة بقوله لـ "بلا قيود":

"لا يمكن للبنان أن يكون بمعزل عن محيطه أويكون على الحياد فيما يجري بالمنطقة لأنه جزء منها، هدف مبادرة الراعي التذكير بأن للمسيحيين في لبنان مرجعية هي بكركي ولم يعد بالإمكان تجاهل هذه الحقيقة."

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس