خبير: خاشقجي فخ أمريكي تركي ضد السعودية

نناقش في هذه الحلقة مع ضيوفنا: الولايات المتحدة تكشف عن ملابسات جديدة في مقتل خاشقجي، والسعودية تؤكد عدم وجود أدلة على تورط ولي العهد، واشنطن تعارض اي خطوة من إسرائيل تقوض حل الدولتين، تبون يعلن عن وجود "ثورة مضادة" لإسقاطه، الأمم المتحدة تخصص مساعدات إنسانية "خجولة" لليمن.

تراقب الولايات المتحدة عن كثب السلوك المستقبلي للسعودية بعد فرض عقوبات على بعض مسؤوليها لعلاقتهم بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس.

صفوت عمران، الكاتب والصحافي ورئيس قسم الشؤون السياسية في جريدة "الجمهورية" المصرية قال لـ "بلا قيود":

"إن السعودية وقعت في فخ نصبته واشنطن بالاتفاق مع أنقرة، الأخيرتان متورطتان بالتواطؤ وترك خاشقجي يواجه الموت المحتم بالرغم من معرفتهما بتفاصيل ما يحدث داخل القنصلية وعلى علم بكل تحركاته، ولكنهما لم تمنعا وقوع الجريمة لذلك تتحملان مسؤولية البعد الأخلاقي لها وهما متورطتان بها بشكل أو بآخر، وسمحتا بحدوثها عمدا لاستخدامها كورقة ضغط على المملكة دون الأخذ بعين الاعتبار أي علاقة استراتيجية بين واشنطن والرياض لهذا أعتقد أن العلاقات الأمريكية -السعودية أمام تحول جذري قد يؤثر على العلاقات الأمريكية مع كافة دول المنطقة".

واشنطن تحذر تل أبيب من خطوات أحادية والأخيرة لا تأبه

تصر الإدارة الأمريكية الجديدة على بدء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين رافضة أي خطوة إسرائيلية أحادية.

وبهذا الخصوص قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، جمال زحالقة لـ "بلا قيود":

إن إسرائيل حاليا لا تلتزم بشيء بل على العكس تزيد الاستيطان وربما هناك خلاف مع بايدن في هذه النقطة لكن لا يمكن اعتباره خلافا عميقا قد يؤدي إلى ضغط حقيقي وفعلي على إسرائيل".

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إعداد وتقديم: نغم كباس