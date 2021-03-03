خبير: قصف قاعدة عين الأسد رسالة الحشد الشعبي لبايدن

نناقش في هذه الحلقة: قطع الطرقات احتجاجا على ارتفاع الدولار في لبنان، هجمات مفاجئة ومكثفة لجبهة النصرة على إدلب، هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، أردوغان يتحدث عن عهد جديد من العلاقات مع فرنسا، البابا فرنسيس يتحدث عن كارثة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة ​الأنبار​ تعرضت لهجوم صاروخي كثيف دون تسجيل أي إصابات.

وحول هذا الهجوم قال المحلل السياسي العراقي، جاسم الغرابي لـ"بلا قيود":

"هناك اضطراب أمني وسياسي في العراق وأججه توجيه القوات الأمريكية لضربة عسكرية للواء 46 للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، وهذه رسالة لبايدن بأنه لن يتم تجاهل قصفها وتركه دون رد، وإن كل القواعد الأمريكية تحت مرمى صواريخ الحشد الشعبي".

إشارات إيجابية من أنقرة تجاه باريس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العلاقات بين البلدين أمامها فرصة عظيمة خاصة في محاربة الإرهاب.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو لـ"بلا قيود":

"تركيا حاليا تسعى لحل الخلاف مع فرنسا عبر التفاوض بما يضمن مصالح الطرفين، بسبب متغيرات كثيرة أدت إلى إعادة النظر بقواعد اللعبة السياسية مع تركيا وفق المستجدات".

كافة الملفات في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس