واشنطن تعزز وجودها في سوريا والعراق بمنظومة دفاع جوي

نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تنوي نشر منظومة دفاع جوي متحركة في سوريا والعراق، ونتنياهو يهدد الفلسطينيين في حال تعاونوا مع الجنائية الدولية، والأمم المتحدة تدعو لعقد اجتماع بين الأطراف المتنازعة في اليمن.

تعتزم الولايات المتحدة نشر نظام صواريخ دفاعية متحرك في سوريا والعراق لحماية القوات الأمريكية من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار.

حول هذا الموضوع يقول الخبير العسكري العميد علي مقصود لـ بلا قيود":

"إن قصف الحشد الشعبي لقاعدة عين الأسد ردا على الهجوم الأمريكي على قواته على الحدود السورية العراقية زاد من مخاوف الأمريكي وأظهر له أنه لاتهاون مع أي اعتداء جديد، وأعتقد أن هذه المنظومة ستشكل عبئا إضافيا على الولايات المتحدة."

وحول شرعية هذه الخطوة قال أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب السوري، أحمد مرعي لـ "بلا قيود":

"هذه الخطوة التي جاءت دون تنسيق مع الدولة السورية تعتبر خرقا صارخا للقانون الدولي والسيادة السورية لذلك ستعمل سوريا بكافة الطرق الدبلوماسية لمنعها وستتجه إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف نشر هذه المنظومة، والنتيجة ستأتي وفقا لذلك."

نتنياهو يهدد الفلسطينيين في حال تعاونوا مع الجنائية الدولية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ووصفه بأنه يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية، كما أنه هدد أي فلسطيني يتعاون مع المحكمة في هذا التحقيق.

حول هذا الموضوع قال المستشار الحقوقي زيد الأيوبي لـ "بلا قيود":

"مصرون على المطالبة بحقوقنا وحقوق ضحايانا أمام الجنائية الدولية التي لها صلاحيات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وفلسطين عضو فيها، نقول لنتنياهو لن نأبه بتهديداتك."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس