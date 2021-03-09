خبير: الأردن جاهز لتزويد لبنان بكل مايحتاجه من الطاقة

أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن بلاده قد تصل إلى الانقطاع التام للكهرباء في نهاية الشهر الحالي.

وحول إمكانية إمداد الأردن للبنان بالطاقة قال خبير الطاقة الأردني، عامر الشوبكي لـ "بلا قيود": "إن الأردن جاهز من حيث القدرة على تزويد لبنان بكامل ما يحتاجه من الطاقة لكن المسألة غير ممكنة لأسباب سياسية حيث تمنع سوريا مروره عبر أراضيها".

بدوره، قال المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة لبرنامجنا: "إن المسألة سياسية وبدون وجود توافق دولي لا يمكن حلها".

في عيد المرأة العالمي....ألوف المحتجات على العنف وقتل النساء

خرجت مئات النساء في مظاهرات في مدينة إسطنبول التركية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه، كما احتجت آلاف النساء في المكسيك على العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلاد.

مجموعة تراقب قتل النساء في تركيا، قالت إن 51 امرأة قتلن منذ بداية 2021.أما في المكسيك قُتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك العام الماضي، كما زادت التقارير عن العنف الأسري خلال جائحة فيروس كورونا.

حول هذا الموضوع يقول الخبير القانوني، إيهاب طاهر عبيد لـ "بلا قيود": "في جميع دول العالم توجد قوانين تحمي المرأة، لكن المشكلة ليست في وجود النصوص بل في تطبيقها بحيث لايضيع مضمونها، بما يضمن حصول المرأة على حقوقها، وهناك محاولات مستمرة لتحسين تطبيق هذه القوانين لتصبح أكثر إنصافا، والموضوع يتعدى سن القوانين إلى التربية والتوعية المجتمعية، فيما يتعلق بتحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة واحترامها وعدم تعنيفها".

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إعداد وتقديم: نغم كباس