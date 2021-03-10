تحرك روسي لبحث سبل حل الأزمة السورية

نناقش في حلقة اليوم: لافروف في جولة خليجية لبحث سبل حل الأزمة السورية، "سبوتنيك" تتابع عودة المهجرين إلى منازلهم في ريف اللاذقية، كيف يؤثر استهداف "أنصار الله" لأرامكو على الاقتصاد العالمي؟ إسرائيل توقع مع قبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

تبدو تصريحات المسؤولين في دول الخليج إيجابية بعد المباحثات التي أجراها معهم وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية إذ أعربوا عن استعداد بلادهم لدعم الجهود الروسية في حل الأزمة السورية.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر لـ "بلا قيود": "الزيارة لها علاقة بتطورات الأوضاع في المنطقة وهذا التحرك الروسي مرتبط بمحاولة إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية وإعادة الاستقرار والأمن للشعب هناك، بصرف النظر من الحاكم."

بدوره، قال المحلل السياسي السوري، كمال جفا لـ "بلا قيود":" منذ مغادرة ترامب بدأنا نشهد اتصالات ومواقف عربية إيجابية تجاه سوريا، لذلك أعتقد أننا نؤسس لمرحلة علاقات جديدة ستؤدي غلى مزيد من التنسيق بين هذه الدول وروسيا."

خبير:استهداف "أرامكو" يضر بالاقتصاد العالمي

استهجن مجلس الوزراء السعودي، استهداف"أنصار الله" اليمنية لمنشأة حيوية لصادرات النفط تابعة لشركة "أرامكو" معتبرا أنها تهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

حول هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" المستشار والخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور إياس آل بارود :"إن أي تعطيل لإمدادت النفط من "أرامكو" التي هي الأكبر عالميا في استخراج وتصدير النفط سيؤثر مباشرة على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية."

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إعداد وتقديم: نغم كباس