هل تحتل موسكو مكانة واشنطن بتوريد الأسلحة للرياض؟

نناقش في هذه الحلقة: السعودية قد تشتري السلاح من أسواق جديدة، أول امرأة ليبية تستلم وزارة الخارجية، الأمم المتحدة: 60% من السوريين يعانون الجوع، معلمة تونسية الأفضل في العالم.

وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، إن "لدى بلاده دول عديدة لشراء السلاح منها بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت إداراتها الجديدة عدة قرارات تقيد التعاون والدعم للسعودية".

وحول هذا الموضوع قال اللواء ركن طيار، والخبير الأمني والاستراتيجي السعودي، عبدالله بن غانم القحطاني لـ"بلا قيود": "أنا كمواطن سعودي مع التوجه إلى التعاون العسكري والأمني، والاستخباراتي مع شركاء آخرين كروسيا الاتحادية خاصة في ظل تنامي العلاقات السعودية-الروسية، والسعودية - الصينية لأن الضغوط الأمريكية والأوروبية غير مبررة".

الأمم المتحدة: 60% من السوريين يعانون الجوع

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن الوضع في سوريا لايزال كابوسا حيا وإن 60% من السوريين يعانون الجوع".

حول هذا الموضوع قال الناشط في المجال الإنساني والاجتماعي، وائل الملص، لـ" بلا قيود": "بدلا من أن يخرج علينا الأمين العام بهذا الكلام كان عليه إيصال المساعدات إلى من يحتاجها بدلا من مناطق سيطرة المسلحين، كان عليه أن يضغط على الغرب لرفع العقوبات عن الشعب السوري، كان عليه أن يحاسب اللصوص الأمريكيين الذين سرقوا قمح وقطن ونفط ومعامل الشعب السوري وباعوه لدول الجوار".

إعداد وتقديم: نغم كباس