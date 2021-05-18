إضراب عام في فلسطين ودعوات لـ"يوم غضب شعبي شامل"

نناقش في هذه الحلقة: بوتين يدعو طرفي النزاع في إسرائيل وفلسطين لوقف العنف فورا وإضراب عام في فلسطين، البرلمان الأردني يوافق بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي، "لن نرحل" حملة يطلقها رسامون حول العالم تضامنا مع فلسطين.

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من إسرائيل وفلسطين إلى وقف العنف فورا في وقت عمت فيه الاحتجاجات الداخل الفلسطيني كما أضربت المحال التجارية والموظفين في الدوائر الحكومية.

وقال مراسل "سبوتنيك" في فلسطين أجود جرادات:

"إضراب عام في جميع الأراضي الفلسطينية ودعوات من فصائل وقوى وطنية لجعل هذا اليوم يوم غضب شعبي شامل، وأغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية والأسواق وتوقفت وسائل النقل العام."

خبير أردني: طرد السفير الإسرائيلي له طابع رمزي

وافق أعضاء مجلس النواب الأردني بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب. مطالبين بإلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع تل أبيب، وفي مقدمتها اتفاق "وادي عربة"، واتفاقية الغاز.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة لـ «بلا قيود":

"هذه المرة الأولى التي تحظى دعوة طرد السفير الإسرائيلي بهذا الإجماع الكبير، ولكن لن يكون ذلك مؤثرا على الحكومة وبالتالي يمكن للمجلس أن يتخذ خطوات أكثر جدية بمفرده، وطرد السفير له تأثير رمزي لأن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل تمر بمرحلة موت سريري."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس