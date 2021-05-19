خبير: السعودية تريد استكشاف نوايا إيران

نناقش في حلقة اليوم: وزير الخارجية اللبناني يطلب إعفاءه من منصبه، لافروف وبلينكن يبحثان ملفات الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية، وزير الخارجية السعودية يعلن عن بدء مباحثات استكشافية مع إيران، إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جمعية ليبية تطالب بعدم حرمان أبناء المتزوجات من أجنبي الجنسية.

كشف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن المحادثات بين بلاده وإيران، في "مرحلة استكشافية".

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري لـ "بلا قيود":

"السعودية لا تتخذ العداء الدائم لأي دولة وكذلك لا تتخذ الصداقة الدائمة بدون شروط وهي تبحث عن حلول ولا تريد أن تغلق الباب في وجه المبادرة العراقية، ولكن في نفس الوقت تريد أن تستكشف النوايا وتتفق على الخطوط العريضة وتتأكد من عدم نقض مايتم الاتفاق عليه."

بدوره قال المحلل السياسي الإيراني، سمير شوهاني لبرنامجنا:

"يبدو أن السعودية بعد فشلها في اليمن وصلت إلى قناعة بأنها لا تستطيع أن تنفذ ما تطمح لتحقيقه في المنطقة، وثانيا وصول بايدن إلى البيت الأبيض ورغبته بالعودة إلى الاتفاق النووي."

إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين أجود جرادات أن "إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة و الضفة الغربية حتى تكف المقاومة عن إطلاق النار بالرغم من دعوات الأمم المتحدة لإدخالها".

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي الفلسطيني زيد الأيوبي:

"منع وصول المساعدات الإنسانية لأطفال ونساء لا تؤثر على أمن إسرائيل شيئاً تكشف الوجه الحقيقي للمحتل الذي يستهدف المدنيين ويحاصرهم، وهذا التصرف للضغط على الشعب الفلسطيني للرضوخ والاستسلام ولكن والله لن نخضع."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس