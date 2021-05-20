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    إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية السورية في موسكو

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    نناقش في هذه الحلقة: المواطنون السوريون في الخارج يبدأون بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشروع قانون في الكونغرس لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل، العراق يختار مواقع لإقامة مفاعلات نووية، المخابرات الروسية تكشف عن حملة للغرب ضد روسيا.

    بدأ السوريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية بما في ذلك السفارة السورية في العاصمة الروسية موسكو التي شهدت إقبالا كبيرا.

    وحول هذا الموضوع قال الدكتور بسام الشلبي أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في روسيا:" يوجد إقبال كبير للمواطنين السوريين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري حتى أن بعضهم قطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى العاصمة موسكو والمشاركة لأن هذه الانتخابات هامة جدا بالنسبة لكل مواطن صمد خلال سنوات الحرب."

    وفي لبنان اعتدى مواطنون لبنانيون على سوريين كانوا يتوجهون إلى مقر سفارتهم في بيروت للمشاركة في الانتخابات وذلك بعد أن هدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات.

    وحول هذا الموضوع قال وزير الخارجية الأسبق اللبناني عدنان منصور لـ "سبوتنيك": "هذا شأن سيادي سوري لا يستطيع أي أحد في العالم أن يتدخل، وما حصل من اعتداء على الناخبين السوريين في لبنان عمل إجرامي ولا يمكن القبول به ولا لأي سبب كان، للأسف هناك من يناصب العداء لسوريا في الداخل اللبناني ويريد أن تستمر الأزمة في الداخل السوري لأنه مستفيد من ذلك."

    أما بخصوص سير العملية الانتخابية أكد السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، في لقاء مع "سبوتنيك" إن "المواطنين السوريين توافدوا بالآلاف ومن كل أنحاء لبنان إلى السفارة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري".

    خبير: لن يستطيع الكونغرس منع بيع الأسلحة لإسرائيل

    اعترض أعضاء في الكونغرس على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بيع أسلحة دقيقة التوجيه إلى إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار مطالبين بإلغائها خاصة بعد الحملة العسكرية على قطاع غزة.

    وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي المصري إميل أمين لـ "بلا قيود": " هناك أصوات مغايرة لما ألفناه في الدعم المطلق لإسرائيل وهذا يعني أن هناك تغير حقيقي في المشهد الأمريكي وهذا ما يقلق إسرائيل، وبالنسبة لمسألة الأسلحة ووقف بيعها لا أظن أن ذلك سيحدث، بل ستمضي الصفقات مع إسرائيل في الحاضر وفي المستقبل القريب لكن هناك علامة تشير إلى تغيرها في العقود القادمة لأن هذا الدعم لن يكون كما كان سابقا".

    التفاصيل في الملف الصوتي

    إعداد وتقديم: نغم كباس وفرح قادري

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, روسيا
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