مناطق في الداخل السوري تمنع من المشاركة في الانتخابات

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نناقش في هذه الحلقة: "قسد" تمنع السوريين من ممارسة حقهم الانتخابي، البرلمان اللبناني يتدخل لتهدئة التوتر بين الحريري والرئيس عون، خلاف في الكنيست بعد قرار للمحكمة بالتدخل في قوانين رئيسية، البنتاغون يحذر من تمدد روسيا في الشرق الأوسط.