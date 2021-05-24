مناطق في الداخل السوري تمنع من المشاركة في الانتخابات

ندد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بمنع مسلحي تنظيم (قوات سوريا الديمقراطية) إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتهم والجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا.
حول تأثير هذا المنع على سير العملية الانتخابية ونتائج التصويت قالت المحللة السياسية عبير حيالي، لـ "بلا قيود":
"هذا يشير إلى أن "قسد" تريد تعزيز فكرة الانفصال عن الدولة السورية، إضافة إلى تخوفهم من إقبال السوريين بكثرة على الانتخابات ما يعكس تراجع شعبيتهم في المناطق التي يسيطرون عليها، فضلاً عن أن ذلك يهدد أي مفاوضات ممكنة في المستقبل بينهم وبين الحكومة السورية بما في ذلك من خلال وسيط دولي".
خلاف بين الحريري وعون يعمق الأزمة اللبنانية
دعا مجلس النواب اللبناني رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للاستمرار في مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون وذلك بعد الهجوم العنيف الذي شأنه ضد الرئيس.
وحول هذا الموضوع قال مدير مركز "مرايا" للدراسات الاستراتيجية، الياس المر لـ "بلا قيود":
"هذه الخلافات الداخلية تعمق الأزمة والحريري يتهجم على الرئيس ليبيض صفحته أمام السعودية التي تميل لعدم وجود رئيس مسيحي قوي في لبنان، ولهذا لا يمكننا هنا إهمال تأثير القوى الإقليمية والدولية على تشكيل الحكومة".
التفاصيل في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: نغم كباس
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