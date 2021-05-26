خبير: إسرائيل فشلت في محو القضية الفلسطينية من قلوب عرب الـ48 وهذا الخطر الأكبر الذي ستواجهه

شنت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل والتي يسكنها يهود وفلسطينيون.
وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون الاستراتيجية، حسن مرهج لـ"بلا قيود":
"الكيان الصهيوني الآن في أشد حالات الرعب من فلسطيني الـ 48 لتواجدهم في العمق الإسرائيلي، وإسرائيل لم تفشل في غزة فقط بل فشلت فشلا ذريعا في قطاع غزة والقدس والشيخ جراح وفي مناطق الـ 48 وهي تريد إعادة الردع والهيبة للشرطة داخل الأحياء والمدن العربية في الداخل الإسرائيلي، والخطر الحقيقي الذي تواجهه تل أبيب أنها لم تستطع طمس الهوية أو تلغي القضية لدى الشباب العربي الذي نشأ داخل المدن التي احتلتها."
خبير: الإدارة الأمريكية منافقة ولاتريد العودة إلى الاتفاق النووي
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن واشنطن تريد العودة إلى الاتفاق النووي شرط ألا تضع إيران شروطا جديدة.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال رئيس مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الفكرية والاستراتيجية السيد فادي السيد:
"ما يجري على أرض الواقع يظهر أن إيران لم تخرج من الاتفاق وما زالت متمسكة به ولن تضع شروطا جديدة بل الولايات المتحدة هي التي تفرض شروطا وهي من خرجت منه بشكل اعتباطي وهذه التصريحات من المسؤولين في واشنطن دليل على نفاق الإدارة الأمريكية لرمي الكرة في الملعب الإيراني."
التفاصيل في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: نغم كباس
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