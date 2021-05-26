خبير: إسرائيل فشلت في محو القضية الفلسطينية من قلوب عرب الـ48 وهذا الخطر الأكبر الذي ستواجهه

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نناقش في هذه الحلقة: إسرائيل تعتقل المئات من فلسطينيي الداخل، استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، مبادرة شبابية لإعادة إعمار غزة، فيلم سوري يفوز بجائزة "سوس" الدولية.