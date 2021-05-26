خبير: كل المؤشرات تدل على أن قمة بايدن –بوتين ستكون بين خصمين

نناقش في هذه الحلقة: البيت الأبيض يتوقع محادثات صعبة بين بايدن وبوتين، الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي، وزير السياحة السوري في السعودية، استبعاد مرشحين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

توقع البيت الأبيض أن تكون المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن "صعبة" خلال القمة المزمع إقامتها منتصف الشهر المقبل.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الروسي، أليكسي موخين لـ" سبوتنيك":

"لدينا حاليا مواجهة حادة، كل المؤشرات تدل على أن هذه القمة ستكون بين خصمين، لم تكن روسيا هي التي أعلنت ذلك، بل الحقائق والتصرفات الأمريكية على أرض الواقع هي من دلت على ذلك. لذلك أعتقد أن ما يستطيع رئيس روسيا ورئيس الولايات المتحدة مناقشته الآن هو الأمن العالمي، لأنه يهم الجميع".

خبير: الشعب الإيراني يطرح شخصيتين جدليتين في الانتخابات الرئاسية

استبعد أبرز 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية من بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ما دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إرسال رسالة للمرشد الأعلى طالبه فيها بالتدخل لجعل الانتخابات أكثر شمولية.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي:

"من الضروري وجود شخصية إصلاحية تكون توافقية لحشد التصويت في حالة اصطفاف غير مسبوقة للتيار المحافظ والحرس الثوري الإيراني، الشعب الإيراني يطرح شخصيتين جدليتين هما إبراهيم رئيسي وعلي لاريجاني؛ فالأول يمثل تياراً متشدداً بينما الثاني يمثل مجلس الشورى السابق."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس