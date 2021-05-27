خبير: علاقة الدول بسوريا بعد الانتخابات ليست كقبلها

نناقش في هذه الحلقة: الغرب يرفض الانتخابات الرئاسية السورية، الإمارات تبني قاعدة جوية في اليمن، محادثات صينية أمريكية هي الأولى في عهد بايدن، فتاة سورية تجسد شخصيات مسلسل "ضيعة ضايعة" الكوميدي الشهير بطريقة فنية.

نظرت الدول الغربية إلى الانتخابات السورية على أنها لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي، معتبرة أنها "غير نزيهة"، في حين أن الواقع على الأرض مناقض تماما، خاصة وأن الشارع السوري شهد إقبالا كبيرا للمواطنين، وزحفا جماهيريا على صناديق الاقتراع في كل مكان في أرجاء الوطن يوم الانتخابات، دعما لوحدة البلاد وانتصارها، وأملا في إعادة بناء سوريا من جديد بعد 10 سنوات من الحرب المدمرة.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي السوري، قصي عبيدو لـ "بلا قيود":

"نعم، هم يرفضون إجراء أي انتخابات في سوريا، هناك أوراق يحاولون الضغط بها على الدولة السورية، بعدما فشلوا في إسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها ولجؤوا إلى الفبركة الإعلامية ومنها الملف الكيميائي وملف حقوق الإنسان والنازحين، ولم يبق سوى التشكيك في الانتخابات السورية، وبالتالي شرعنة الانتخابات تأتي من الشعب السوري".

لماذا تريد الإمارات بناء قاعدة جوية في جزيرة يمنية؟

اعترض مجلس النواب اليمني على الأنباء التي أفادت بنية الإمارات بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون على البحر الأحمر، مطالبا الحكومة بإيضاحات.

وحول أهمية هذه القاعدة بالنسبة للإمارات وأسباب بنائها، قال المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي لـ "بلا قيود":

"هذا أمر مثير للقلق، وهذا الأمر يمكن أن يكون طبيعيا لو أنه يجري بالاتفاق مع الحكومة الشرعية، وهذه القاعدة مهمة بحيث تكون مكافئة للقواعد الموجودة في جيبوتي، ولتؤمن الحماية لخليج عدن في ظل وجود قوى غربية في تلك المنطقة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس وفرح قادري