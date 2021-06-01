خبير سوري: الشعب قال لأمريكا بكل وضوح "قراري هو اختيار بشار الأسد"

نناقش في هذه الحلقة: دمشق تصف زيارة مسؤولين أمريكيين إلى سوريا بـ "اللصوصية"، وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف لبنان 10 أضعاف ما حدث في غزة، وأزمة لبنان الاقتصادية ضمن 3 أسوأ أزمات في العالم، بغداد وأربيل تستنكران الأعمال التركية "غير المسؤولة" في العراق، إيران تؤكد التزامها بالتعاون في الإنتاج النفطي في حال رفع واشنطن العقوبات.

وصفت دمشق زيارة مسؤولين أمريكيين إلى سوريا بأنها "لصوصية هدفها تقويض سيادة سوريا وتقديم الدعم للميليشيات الانفصالية المسلحة"، وقالت إن "تصريحاتهم من هناك "منفصلة عن الواقع".

حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والخبير بالشأن السوري، الدكتور حسام طالب لـ "بلا قيود":

"بالتأكيد كل ما تقوم به أمريكا في سوريا هو عملية سطو مسلح على ثروات الشعب السوري، إذ أن الخارجية السورية اليوم توجّه صرخة ضد الممارسات اللاشرعية واللصوصية الأمريكية التي تمارسها ضد ثروات الشعب السوري وحرمانه منها ولا تريد لصوته أن يصل للعالم".

إيران تؤكد التزامها بزيادة الإنتاج النفطي بهذا الشرط

أكد وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، تعاون بلاده دولياً في مجال الإنتاج النفطي بمعدل 6.5 مليون برميل نفط خام في اليوم الواحد، بمجرد قيام واشنطن برفع العقوبات عن طهران.

وللحديث عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، حسام موسوي لـ "بلا قيود":

إنّ "زيادة الإنتاج النفطي الإيراني سيخدمها كثيرا بالتوازي مع رفع العقوبات وسيعود بالكثير اقتصاديا وماديا على إيران، وهذا يخدم تطلعات إيران التي ستعمل على الضغط وليس فرض شروط وتعوّل كثيرا على هذا الموضوع الذي تأثر بطبيعة الحال بنتيجة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فرح القادري