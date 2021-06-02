عودة غالي إلى الجزائر... هل ستعمق الخلاف مع المغرب؟

نناقش في هذه الحلقة: انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ، الانتخابات الإسرائيلية وموعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتهي اليوم، عودة زعيم البوليساريو من إسبانيا إلى الجزائر، انهيار العملة السودانية و20% من السكان يواجهون انعداما في الأمن الغذائي قريبا، لبنان يعاني أسوأ أزمة طبية على وقع الانهيار المالي.

بعد عودة إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى الجزائر، وبعد مثوله أمام المحكمة وإنكاره كل الادعاءات والتهم المنسوبة إليه، ورفض المحكمة العليا الإسبانية أيضا طلبا من الادعاء العام باحتجازه، معتبرة أن "رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته في هذه الجرائم". هل عودته ستزيد من حدة الخلاف القائم وهل تريد إسبانيا استمالة المغرب لاستعادة العلاقات؟.

وللحديث عن هذا الموضوع، قال المحلل السياسي وعضو جبهة التحرير الوطني، وليد بوقرون لـ "بلا قيود":

إنّ "الادعاءات المغربية حول الرئيس إبراهيم غالي ودخوله إلى إسبانيا بجواز سفر مزوّر، هذه حملة دعائية خاطئة وكاذبة، لأن إبراهيم غالي نزل إلى المحكمة الإسبانية لتقديم أقواله، كيف يعقل أن تستقبل المحكمة شخصا يحمل وثائق مزورة، وبالنسبة للادعاءات برفض عبور الطائرة الجزائرية عبر الأجزاء الإسبانية، لأن مهمة عودة غالي تمت بنجاح وهذا هو الأهم".

رئيس جديد لإسرائيل وساعات على انتهاء موعد تشكيل الحكومة.

انتخب البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، إسحاق هرتزوغ، رئيسا جديدا لإسرائيل خلفا لرؤوفين ريفلين، الذي انتهت ولايته بعد 7 سنوات متواصلة. وفي نفس الوقت، تنتهي مهلة التفويض التي منحها ريفلين، ليائير لبيد، من أجل تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو.

وللحديث عن هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي، عدنان أبو عامر لـ "بلا قيود":

إن "فشل لبيد في تشكيل الحكومة متوقع لكنه أمر مستبعد، لكن في حال فشله يتوقع أن يتم التحضير لانتخابات خامسة قد تحصل في أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول المقبلين، وهذا يدخل السياسة الإسرائيلية في حالة فوضى عارمة وكبيرة".

التفاصيل في الملف الصوتي...

فرح القادري