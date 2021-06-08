"وثيقة اليونيسكو" تدفع النواب للتصويت ضد الرئيس الإيراني

نناقش في هذه الحلقة: إسرائيل تستمر بسياستها التوسعية وتهدم منازل في أريحا، البرلمان الإيراني يصوت على انتهاك الرئيس روحاني للدستور ويحيل القضية للمحكمة، تقرير أمريكي يخلص إلى أن "كوفيد-19" ربّما تسرب من معمل في ووهان، روسيا تمنع دبلوماسيين كنديين من دخول أراضيها.

صوّت البرلمان الإيراني، بأغلبية 182 نائبا على "اعتبار الرئيس الإيراني حسن ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل".

ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس الإيراني حسن روحاني على تنفيذ وثيقة اليونيسكو 2030 التعليمية من دون الرجوع إلى البرلمان، وهو ما انتقده بشدة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي واعتبره مخالفا لأساليب التعاليم الإسلامية والثقافة الإيرانية.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق:

"انتقاد خامنئي قبل سنتين على هذه الوثيقة بأنه كان على المجلس الأعلى لصياغة الدستور النظر إلى مضمون هذا القانون، وأن روح هذا القانون تتعارض مع المرتكزات العقائدية والتي لا يمكن لأحد أن يخالف الدستور، وهذا التباطؤ أوحى إلى اليمين المتطرف أنهم يعزفون على الوتر الأمريكي ولايوجد لديهم مانع في أن تكون هناك مقاربات إيرانية-أمريكية وهناك تيار متشدد استطاع أن يوقع هذه النظرية إلى الحضيض وبأنه ليس بديلا في الحديث مع أمريكا سواء بما يرتبط بالتنمية المستدامة أو بالملف النووي الإيراني".

روسيا تمنع دبلوماسيين كنديين من دخول أراضيها

تتعمق الأزمة السياسية بين روسيا والغرب فأصبحت ظاهرة طرد الدبلوماسيين مؤخرا أكثر انتشارا من ذي قبل حيث أدرجت روسيا 9 مواطنين كنديين في القائمة السوداء لمشاركتهم في تنظيم وتنفيذ مسار مناهض لروسيا. وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الكندية "أمر غير مقبول ولا أساس له".

وحول هذا الموضوع قال مدير مركز "رياليست" الروسي، عمرو الديب، لـ "بلا قيود":

"سبب ظاهرة طرد الدبلوماسيين غياب نقاط التلاقي بين السياسة الروسية والغرب في كثير من الملفات ويبدو أن هدفها الضغط على موسكو للحصول على مكاسب هنا أو هناك لكن روسيا مازالت تناطح هذه الدول."

.التفاصيل في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: نغم كباس