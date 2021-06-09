الديري: عقوبات باريس بحق مسؤولين لبنانيين مسرحية لا جدوى منها

نناقش في هذه الحلقة: باريس تبدأ بمعاقبة المسؤولين اللبنانيين، وقصف إسرائيلي على سوريا، وروسيا تعلن استعدادها لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو، واختطاف أطفال في المغرب لاستخدامهم في السحر والشعوذة، والعلماء الروس يرممون المعابد القديمة في سوريا باستخدام تقنيات عالية.

وبدأت فرنسا اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤولين لبنانيين، معتبرة أنهم يتحملون مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة.

وحول هذا الموضوع، قال رئيس حزب "المشرق" اللبناني، فادي الديري: "لا جدوى لأي مبادرة قامت بها باريس والشعب اللبناني هو من دفع الثمن، وفرض العقوبات ليس إلا مسرحية جديدة يدفع ضريبتها اللبنانيون، وماكرون بهذا الإجراء يريد أن يبين أن فرنسا ما زالت في لبنان ومهتمة به مع العلم أن هذا الكلام عار عن الصحة، وهناك قرارات خارجية لمنع تشكيل الحكومة، وأتوقع أن هذه العقوبات ستستهدف أشخاصا من حزب الله والتيار الوطني الحر إضافة لرجال أعمال مقربين منه".

روسيا تدعو لاجتماع قادة إسرائيل وفلسطين في موسكو

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن في موسكو.

وبهذا الخصوص قال مدير مجموعة الحوار الوطني الفلسطيني، صادق أبو عامر، لـ"بلا قيود": "دائما روسيا تدفع باتجاه التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكن هذه المرة جاءت دعوة لافروف بعد ما حدث أخيرا في قطاع غزة والانتفاضة التي حدثت ووجود توجهات دولية جديدة، مما يشير إلى أنها حاليا أصبحت ممكنة بشكل أكبر".

إعداد وتقديم: نغم كباس