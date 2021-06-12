بوتين يكشف عن تعاون عسكري مع إيران

نناقش في هذه الحلقة: بوتين يكشف عن تعاون عسكري وتقني مع إيران، الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بأسلحة "فتاكة"، منتخب للاجئين السوريين يشارك في أولمبياد طوكيو، روسيا تحتفل باليوم الوطني.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لتعاون بلاده مع إيران، بما في ذلك في المجالين العسكري والتقني.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي الإيراني، سمير شوهاني، لـ "بلا قيود": "هناك تعاون روسي إيراني تقني وعسكري في عدة دول كسوريا والعراق ولو أن هناك بعض الاختلافات في السياسة العامة إلا أن الدولتين تتفقان في مواجهة خطر التمدد الأمريكي في المنطقة".

الولايات المتحدة تهدد روسيا بعسكرة أوكرانيا

تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، إذ قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "إن بلاده ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية أخرى قيمتها 150 مليون دولار تشمل رادارات مضادة للمدفعية وأنظمة جوية مضادة للطائرات دون طيار".

وحول هذا الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي، عمار قناه، لـ "بلا قيود": "نرى عداء واضحا أمريكيا تجاه روسيا من خلال عسكرة الأزمة الأوكرانية مما يشكل خطرا فعليا على الأمن القومي الروسي كونها على حدودها".

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إعداد وتقديم: نغم كباس